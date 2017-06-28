"Интер" согласовал трансфер хавбека "Пескары"

"Интер" ведёт переговоры с "Пескарой" о трансфере полузащитника Мамаду Кулибали, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы согласовали почти все условия сделки. Впрочем, "нерадзурри" ещё предстоит убедить самого сенегальца присоединиться к ним.

18-летний Кулибали в минувшем сезоне сыграл за "Пескару" девять матчей, результативными действиями не отличался.

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