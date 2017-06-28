"Интер" согласовал трансфер хавбека "Пескары"

Теги интер миланпескарамамаду кулибали

"Интер" согласовал трансфер хавбека "Пескары"

"Интер" ведёт переговоры с "Пескарой" о трансфере полузащитника Мамаду Кулибали, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы согласовали почти все условия сделки. Впрочем, "нерадзурри" ещё предстоит убедить самого сенегальца присоединиться к ним.

18-летний Кулибали в минувшем сезоне сыграл за "Пескару" девять матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Интер" хочет продлить Перишича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов