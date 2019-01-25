"Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"

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"Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"

Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль продолжит карьеру в "Интере".

Как сообщает Sportmediaset, "нерадзурри" согласовали переход 24-летнего аргентинца за 30 миллионов евро. Ожидается, что сделка состоится в летнее трансферное окно.

Де Пауль является лучшим бомбардиром "Удинезе" в этом сезоне. На его счету шесть забитых мячей в 19 играх.

Отметим, что борьбу за игрока "Интер" выиграл у "Ромы".

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