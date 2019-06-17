"Интер" согласовал трансфер Лукаку

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"Интер" согласовал трансфер Лукаку

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Tribalfootball, "нерадзурри" согласовали трансфер 26-летнего бельгийца за 70 миллионов евро. Однако "МЮ" просит "Интер" повременить с выкупом игрока, так как у них еще нет средств на приобретение нового нападающего.

Соглашение Лукаку с клубом рассчитано до лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 15 голов и 4 ассиста в 45 играх.

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