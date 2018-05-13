"Интер" согласовал трансфер молодого украинского голкипера

Вратарь "Зари" Андрей Лунин близок к переходу в "Интер", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, голкипер перейдет в миланский клуб этим летом за шесть миллионов евро и сразу будет отдан в аренду на два году в "Болонью".

А в 2020 году планируется, что украинец станет основным вратарем "Интера", став преемником Самира Хандановича.

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