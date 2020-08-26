"Интер" согласовал трансфер "нового Пирло"
Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали перейдет в миланский "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, миланский клуб арендует футболиста на год с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Тонали, которого называют новым "Андреа Пирло", подпишет с "нерадзурри" пятилетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
20-летний Тонали является воспитанником "Брешии". Всего он провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 16 результативных передач.
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|Рома
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|Милан
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|Дженоа
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