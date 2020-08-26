"Интер" согласовал трансфер "нового Пирло"

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"Интер" согласовал трансфер "нового Пирло"

Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали перейдет в миланский "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб арендует футболиста на год с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Тонали, которого называют новым "Андреа Пирло", подпишет с "нерадзурри" пятилетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

20-летний Тонали является воспитанником "Брешии". Всего он провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 16 результативных передач.

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