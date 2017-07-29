"Интер" согласовал трансфер Весино

Хавбек "Фиорентины" Матиас Весино близок к переходу в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, стороны достигли договоренности по трансферу игрока. В понедельник футболист пройдет медобследование и поставит подпись под четырехлетним соглашением.

Сообщается, что в "Интере" Весино будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Весино провел 49 игр, отметился 4 голами и 5 ассистами.

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