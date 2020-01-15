"Интер" согласовал трансфер Жиру

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"Интер" согласовал трансфер Жиру
Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру перейдет в миланский "Интер", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб заплатит за футболиста пять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 1,5 миллиона евро в качестве бонусов. Жиру подпишет с миланцами контракт до лета 2022 года с зарплатой в четыре миллиона евро в год.

В ближайшее время француз должен прилететь в Милан, чтобы пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 33-летний Жиру провел за "Челси" семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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