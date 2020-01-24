"Интер" согласовал третий зимний трансфер

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком "Интера".

По информации La Gazzetta dello Sport, клубы договорились о трансфере звёздного датчанина за 20 миллионов евро.

Сам 27-летний хавбек заключит с "нерадзурри" контракт до 2024 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что для "Интера" это уже третья сделка в январе. Ранее миланцы подписали Эшли Янга и Виктора Мозеса.

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