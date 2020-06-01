"Интер" согласовал условия контракта с "новым Пирло"
Миланский "Интер" лидирует в гонке за полузащитником "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям издания, "нерадзурри" уже договорились с хавбеком, которого называют "новым Пирло", об условиях личного контракта.
Речь идёт о четырёхлетнем соглашении с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Таким образом, оклад перспективного итальянца может вырасти в 10 раз.
Заплатить за Тонали "Интеру" придётся 50 миллионов евро. На этот трансфер будут потрачены деньги, вырученные от продажи Мауро Икарди в ПСЖ.
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|Наполи
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|Хеллас Верона
|25
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|Парма
|25
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|Болонья
|26
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|11
|Сассуоло
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|Фиорентина
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