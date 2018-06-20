"Интер" согласовал условия личного контракта с Наингголаном

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"Интер" согласовал условия личного контракта с НаингголаномМиланский "Интер" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Ромы" Раджой Наингголаном, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, теперь "нерадзурри" осталось согласовать сумму компенсации за 30-летнего хавбека "волков", которые желают получить за бельгийца 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Наингголан забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 42 матчах за "Рому".

Напомним, Наингголан уже попрощался с "Ромой". | soccernews.ru

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