"Интер" сообщил "Зениту" цену на Матиаса Весино

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"Интер" сообщил "Зениту" цену на Матиаса Весино

Миланский "Интер" может продать петербургскому "Зениту" уругвайского полузащитника Матиаса Весино, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Впрочем, данная цена может оказаться высокой для "Зенита" в связи с кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса.

29-летний Весино выступает за "Интер" с 2017 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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