"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи

"Интер" в своем твиттере опубликовал ролик, приуроченный к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

В видео запечатлены самые яркие голы, забитые известными игроками миланского клуба. Например, гол пяткой Златана Ибрагимовича.

Леонардо да Винчи - итальянский художник, учёный, писатель, музыкант, а также один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. Художник умер 2 мая 1519 года на 68-м году жизни.

‍ | 500 عام منذ وفاة ليوناردو دافنشي، ميلانو تهدي معرضاً لتكريم هذا العبقري.



الفخامة، الطموح والشجاعة ⚫pic.twitter.com/4wYthdPHEa — إنتر (@Inter_ar) 19 апреля 2019 г.

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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