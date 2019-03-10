"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А
Сегодня, 8 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии "Интер" - СПАЛ.
"Интер" располагается на 4 строчке турнирной таблицы Серии А. набрав 47 баллов. СПАЛ с 23 очками занимает 16 позицию.
Матч пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 17:00.
Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.
А еще: Икарди выдвинул ультиматум "Интеру"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
На новом стадионе "Тоттенхэма" обнаружили в планировке
-
Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины
-
Защитник "Баварии" прокомментировал новость Йохима Лева о сборной Германии
-
Тренер "Лестера" ярко высказался о Варди
-
Топ-игрок "Фиорентины" может продолжить карьеру в Англии
-
"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А
-
"Бавария" заинтересована в возвращении Швайнштайгера
-
Клопп пожаловался на расписание в Премьер-лиге
-
"Манчестер Юнайтед" готов выплатить компенсацию "Мольде" за Сульшера
-
Бразильские футболисты попали в больницу из-за удара молнии
-
Солари рассказал, почему Иско имеет мало игровой практики в "Реале"
-
Девушка дня: Холли - младшая дочь легенды "Ньюкасла" Алана Ширера
-
Голкипер "Ювентуса" ярко высказался об ответном матче Лиги чемпионов с "Атлетико"
-
Пике прокомментировал матч с "Райо Валекано"
-
"Арсенал" и "Атлетико" поборются за трансферную цель "Реала"
-
Я всю жизнь готовился к этому: Сульшер прокомментировал свою работу в "Манчестер Юнайтед"
-
Топ-игрок "Барселоны" может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Симеоне рассказал, что мотивирует игроков "Атлетико"
-
Игроки огорчены результатом: Жардим высказался о матче с "Бордо"
-
Вальверде прокомментировал игру Жерара Пике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|26
|31
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|27
|10