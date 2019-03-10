"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

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"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

Сегодня, 8 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии "Интер" - СПАЛ.

"Интер" располагается на 4 строчке турнирной таблицы Серии А. набрав 47 баллов. СПАЛ с 23 очками занимает 16 позицию.

Матч пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 17:00.

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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