"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года

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"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" стал чемпионом Италии сезона-2020/2021.

"Нерадзурри" стали недосягаемыми для преследователей после того, как "Аталанта" сыграла вничью с "Сассуоло" (1:1). За четыре тура до окончания сезона "Интер" на 13 очков оторвался от конкурентов.

"Интер" завоевал "скудетто" в 19-й раз в своей истории и это второй результат в истории Серии А. Чаще чемпионский титул завоевывал "Ювентус" (36), третий результат у "Милана" (18).

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Комментарии

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lesnovsky

Шнюк доволен... Пеналду в жопе... Хе-хе...

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,ага...Ждём, когда обосрется "Барса".

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