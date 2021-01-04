"Интер" стал фаворитом в борьбе за Ориги

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"Интер" стал фаворитом в борьбе за Ориги

Миланский "Интер" является лидером в борьбе за бельгийского нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб близок к аренде футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Ювентус", "Шальке", "Брайтон", "Фиорентина" и "Вулверхэмптон".

В нынешнем сезоне 25-летний Ориги провел за "Ливерпуль" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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