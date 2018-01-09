"Интер" стал очередным претендентом на Шюррле

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"Интер" стал очередным претендентом на Шюррле

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем кандидатура немца не является для "нерадзурри" приортетной.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Кельн", "Штутгарт" и "Вест Хэм".

В этом сезоне 27-летний Шюррле провел за "Боруссию" всего 8 матчей (2 в основе) и отдал 1 результативную передачу.

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