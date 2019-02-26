"Интер" сыграет в необычной форме в матче Серии А с "Миланом"

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"Интер" сыграет в необычной форме в матче Серии А с "Миланом"

Миланский "Интер" сыграет в особенной форме в матче 28-го тура чемпионата Италии с "Миланом".

Форма посвящена 20-летний сотрудничества с Nike. Она будет сделана из 10 элементов предыдущих форм "Интера" за последние 20 лет.

Матч "Милан" - "Интер" состоится 17 марта.

После 25 туров "Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, "Милан" находится на четвертой позиции, отставая от "нерадзурри" на два очка.

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