"Интер" сыграет в необычной форме в матче Серии А с "Миланом"
Миланский "Интер" сыграет в особенной форме в матче 28-го тура чемпионата Италии с "Миланом".
Форма посвящена 20-летний сотрудничества с Nike. Она будет сделана из 10 элементов предыдущих форм "Интера" за последние 20 лет.
| Inter and @nikefootball are pleased to present a special shirt to celebrate 20 years of partnership ⚫— Inter (@Inter_en) 26 февраля 2019 г.
It will be worn during the #DerbyMilano on 17 March
https://t.co/rTD3ZuFxwr #FCIM pic.twitter.com/QuyOpZtGHb
Матч "Милан" - "Интер" состоится 17 марта.
После 25 туров "Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, "Милан" находится на четвертой позиции, отставая от "нерадзурри" на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10