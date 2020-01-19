"Интер" сыграл вничью с "Лечче" и другие результаты 20-го тура Серии А

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"Интер" сыграл вничью с "Лечче" и другие результаты 20-го тура Серии А

Представляем результаты 20-го тура итальянской Серии А.

"Болонья" - "Верона" 1:1

Голы: Бани, 20 - 1:0, Борини, 81 - 1:1

"Болонья": Скорупски, Бани, Ларангейра, Томиясу, Мбайе, Домингес (Пас, 69), Сориано, Орсолини, Схаутен (Поли, 69), Сансоне (Барроу, 63), Сантандер.

"Верона": Сильвестри, Кумбула (Давидович, 25), Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Борини, 62), Пессина, Лазович, Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини, 90).


"Лечче" - "Интер" 1:1

Голы: Бастони, 71 - 0:1, Манкозу, 77 - 1:1

"Лечче": Габриэл, Донати, Делль`Орко, Лучони, Рисполи (Фалько, 76), Дейола, Манкозу (Меккарьелло, 83), Петриччоне, Россеттини, Эль-Бабакар, Лападула (Маер, 62).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин (Бастони, 68), Бираги, Сенси (Санчес, 82), Брозович (Валеро, 82), Барелла, Кандрева, Мартинес, Лукаку.


"Брешия" - "Кальяри" 2:2

Голы: Жоао Педро, 20 - 0:1, Торрегросса, 27 - 1:1, Торрегросса, 49 - 2:1, Жоао Педро (пен), 68 - 2:2

"Брешия": Йоронен, Чансельор, Сабелли, Чистана, Мангравити, Ндой (Дессена, 46), Ромуло, Шпалек (Бьярнасон, 46), Тонали, Торрегросса, Доннарумма (Балотелли, 74).

"Кальяри": Ольсен, Пеллегрини, Пизакане, Клаван, Фараго, Нандес (Черри, 89), Чигарини (Олива, 73), Рог (Ионицэ, 53), Жоао Педро, Наингголан, Симеоне.

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11 Наполи Наполи 20 24
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