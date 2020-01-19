"Интер" сыграл вничью с "Лечче" и другие результаты 20-го тура Серии А
Представляем результаты 20-го тура итальянской Серии А.
"Болонья" - "Верона" 1:1
Голы: Бани, 20 - 1:0, Борини, 81 - 1:1
"Болонья": Скорупски, Бани, Ларангейра, Томиясу, Мбайе, Домингес (Пас, 69), Сориано, Орсолини, Схаутен (Поли, 69), Сансоне (Барроу, 63), Сантандер.
"Верона": Сильвестри, Кумбула (Давидович, 25), Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Борини, 62), Пессина, Лазович, Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини, 90).
"Лечче" - "Интер" 1:1
Голы: Бастони, 71 - 0:1, Манкозу, 77 - 1:1
"Лечче": Габриэл, Донати, Делль`Орко, Лучони, Рисполи (Фалько, 76), Дейола, Манкозу (Меккарьелло, 83), Петриччоне, Россеттини, Эль-Бабакар, Лападула (Маер, 62).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин (Бастони, 68), Бираги, Сенси (Санчес, 82), Брозович (Валеро, 82), Барелла, Кандрева, Мартинес, Лукаку.
"Брешия" - "Кальяри" 2:2
Голы: Жоао Педро, 20 - 0:1, Торрегросса, 27 - 1:1, Торрегросса, 49 - 2:1, Жоао Педро (пен), 68 - 2:2
"Брешия": Йоронен, Чансельор, Сабелли, Чистана, Мангравити, Ндой (Дессена, 46), Ромуло, Шпалек (Бьярнасон, 46), Тонали, Торрегросса, Доннарумма (Балотелли, 74).
"Кальяри": Ольсен, Пеллегрини, Пизакане, Клаван, Фараго, Нандес (Черри, 89), Чигарини (Олива, 73), Рог (Ионицэ, 53), Жоао Педро, Наингголан, Симеоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|Брешия
|20
|15
|19
|Дженоа
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12