"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в 33-м туре Серии А
В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Интер" на своём поле поделил очки с "Ромой".
Счёт открыли "волки" усилиями Стефана Эль-Шаарави, но у "нерадзурри" нашлось кому ответить на это - гол в свой актив записал Иван Перишич.
"Интер" – "Рома" - 1:1
Голы: Эль-Шаарави, 14 - 0:1, Перишич, 61 - 1:1.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д'Амброзио, Перишич, Наингголан (Икарди, 54), Весино, Валеро, Политано (Кейта Бальде, 84), Мартинес (Жоау Мариу, 79).
"Рома": Миранте, Флоренци, Фасио, Коларов, Жезус, Пеллегрини (Клюйверт, 81), Кристанте, Нзонзи, Ундер (Дзаньоло, 46), Эль-Шаарави, Джеко.
Этот результат никак не повлиял на положение обеих команд в турнирной таблице первенства: "Интер" остался на третьей строчке, а "Рома" - на пятой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14