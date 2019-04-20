"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в 33-м туре Серии А

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"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в 33-м туре Серии А

В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Интер" на своём поле поделил очки с "Ромой".

Счёт открыли "волки" усилиями Стефана Эль-Шаарави, но у "нерадзурри" нашлось кому ответить на это - гол в свой актив записал Иван Перишич.

"Интер" – "Рома" - 1:1

Голы: Эль-Шаарави, 14 - 0:1, Перишич, 61 - 1:1.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д'Амброзио, Перишич, Наингголан (Икарди, 54), Весино, Валеро, Политано (Кейта Бальде, 84), Мартинес (Жоау Мариу, 79).

"Рома": Миранте, Флоренци, Фасио, Коларов, Жезус, Пеллегрини (Клюйверт, 81), Кристанте, Нзонзи, Ундер (Дзаньоло, 46), Эль-Шаарави, Джеко.

Этот результат никак не повлиял на положение обеих команд в турнирной таблице первенства: "Интер" остался на третьей строчке, а "Рома" - на пятой".

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