"Интер" теряет Брозовича

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"Интер" теряет Брозовича
Сербский полузащитник "Интера" Марцело Брозович выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано мышечное повреждение, которое он получил в матче за сборную Хорватии против Финляндии (1:1). Сроки восстановления игрока составят около месяца.

В нынешнем сезоне 24-летний Брозович провел за "Интер" 5 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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