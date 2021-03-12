"Интер" теряет Эриксена

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен выбыл из строя из-за травмы.

По информации Sky Sport Italia, из-за повреждения датчанин тренируется индивидуально.

Участие хавбека в матче 27-го тура Серии А против "Торино", который состоится 14 марта, находится под вопросом.

В текущем сезоне 29-летний Эриксен провёл за "Интер" 23 игры и забил 1 гол.

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