"Интер" теряет Година и Сенси

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"Интер" теряет Година и Сенси

Сразу два основных игрока миланского "Интера" угодили в лазарет по итогам матча седьмого тура Серии А против "Ювентуса".

"Нерадзурри" потеряли из-за травм защитника Диего Година и хавбека Стефано Сенси.

Степень серьёзности повреждений футболистов и сроки их восстановления станут известны после медобследования.

33-летний Годин в текущем сезоне сыграл за "Интер" 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В активе 24-летнего Сенси 9 игр, 3 забитых гола и 4 ассиста.

Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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