"Интер" теряет Икарди

Форвард "Интера" Мауро Икарди покинул расположение клуба.

Как сообщает Football Italia, игрока беспокоят мышечные проблемы. Завтра футболист пройдет медобследование.

Таким образом, участие Икарди в матче с "Кротоне" находится под вопросом.

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