"Интер" теряет основного полузащитника

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"Интер" теряет основного полузащитника

Чилийский полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время футболист перенесет операцию на мениске левого колена. Сроки восстановления составят несколько недель. Эту травму чилиец получил в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (1:0) и был заменен в начале второго тайма.

В нынешнем сезоне 33-летний Видаль провел за "Интер" 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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