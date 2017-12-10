"Интер" теряет Сантона

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"Интер" теряет Сантона

Защитник миланского "Интера" Давиде Сантон травмировался в матче 16-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

26-летний футболист досрочно покинул поле из-за болей в бедре. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления фулбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Сантон сыграл за "Интер" 6 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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7 Милан 16 24
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