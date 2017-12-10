"Интер" теряет Сантона

Защитник миланского "Интера" Давиде Сантон травмировался в матче 16-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

26-летний футболист досрочно покинул поле из-за болей в бедре. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления фулбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Сантон сыграл за "Интер" 6 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru