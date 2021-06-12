"Интер", "Тоттенхэм" и "Аякс" поддержали Эриксена

Фото: твиттер Эриксена

"Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер" выразили поддержку Кристиану Эриксену.

Напомним, что футболист потерял сознание во время игры Евро-2020 между Данией и Финляндией.

"Давай, Крис! Наши мысли - с тобой", - написал "Интер".

"Все наши мысли с Кристианом Эриксеном и его семьей", - написано в твиттере "Тоттенхэма".

"Наши мысли и молитвы - о Кристиане", - говорится в сообщении "Аякса".

Эриксен начал профессиональную карьеру в "Аяксе" в 2010 году. В 2013 году он перебрался в "Тоттенхэм", а с 2020 выступает за "Интер".

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