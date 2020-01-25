"Интер" требует от "Эвертона" увеличить предложение по Весино

"Эвертон" и "Интер" продолжают вести переговоры по трансферу хавбека Матиаса Весино.

Как сообщает журналист Николо Скира, "ириски" готовы предложить за 28-летнего уругвайца 15 миллионов евро, однако "Интер" требует 20 миллионов.

Если трансфер игрока состоится, то "Эвертон" подпишет с ним соглашение до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету Весино два гола и два ассиста в 17 играх.

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