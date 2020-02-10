"Интер" требует от клуба Бекхэма изменить название

Миланский "Интер" подал в суд на "Интер Майами", требуя от американского клуб изменить название, сообщает law.com.

По сведениям издания, итальянцы выиграли первый этап судебного процесса. Впрочем, "Интер Майами" готовит апелляцию, надеясь на пересмотр решения суд. Американцы утверждают, что слово "Интер" является общедоступным и оно входит в название многих спортивных клубов.

Напомним, что одним из владельцем "Интера Майами" является англичанин Дэвид Бекхэм, который ранее выступал в МЛС. В марте клуб дебютирует в чемпионате североамериканской лиги МЛС.

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