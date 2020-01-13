"Интер" требует от "Тоттенхэма" снизить цену на Эриксена
"Интер" не может договориться по трансферу датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, миланский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро, но лондонцы оценивают его в 20 миллионов.
При этом, итальянцы уже согласовали с игроком условия личного контракта. Зарплата датчанина в Милане составит 7,5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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