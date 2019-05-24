"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба

Теги мауро икардиинтер милан

"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба

Сегодня, 24 мая, стало известно, что миланский "Интер" убрал фотографию Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте команды. На его месте появился снимок защитника Данило Д’Амброзио. Об этом пишет Calciomercato.

Таким образом, информация о том, что футболист этим летом покинет команду становится все реальнее.

Ранее стало известно, что 26-летний аргентинец не попал на постер-презентацию матча против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов летом 2019 года.

Кроме того, Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки.

В текущем сезоне он сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Не пропустите: Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба

На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов