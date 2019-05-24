"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба

Сегодня, 24 мая, стало известно, что миланский "Интер" убрал фотографию Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте команды. На его месте появился снимок защитника Данило Д’Амброзио. Об этом пишет Calciomercato.

Таким образом, информация о том, что футболист этим летом покинет команду становится все реальнее.

Ранее стало известно, что 26-летний аргентинец не попал на постер-презентацию матча против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов летом 2019 года.

Кроме того, Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки.

В текущем сезоне он сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Не пропустите: Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки| http://soccernews.ru