"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба
Сегодня, 24 мая, стало известно, что миланский "Интер" убрал фотографию Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте команды. На его месте появился снимок защитника Данило Д’Амброзио. Об этом пишет Calciomercato.
Таким образом, информация о том, что футболист этим летом покинет команду становится все реальнее.
Ранее стало известно, что 26-летний аргентинец не попал на постер-презентацию матча против "Ювентуса" в рамках Международного кубка чемпионов летом 2019 года.
Кроме того, Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки.
В текущем сезоне он сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
Не пропустите: Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16