"Интер" улучшил предложение по Лукаку, но оно все равно не устраивает "Манчестер Юнайтед"

Теги интер миланманчестер юнайтедромелу лукакутрансферы

"Интер" улучшил предложение по Лукаку, но оно все равно не устраивает "Манчестер Юнайтед"

"Интер" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает The Times, "нерадзурри" улучшили предложение до 67 миллионов евро плюс 16 миллионов в качестве бонусов. Отмечается, что "МЮ" предложение не устроило и клуб требует 89 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 15 забитых мячей и 4 ассиста в 45 играх.

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