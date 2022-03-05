"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Салернитану" со счетом 5:0.
Победу миланскому клубу принесли хет-трик Лаутаро Мартинеса и дубль Эдина Джеко.
"Интер", набрав 58 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 15 очками осталась на последней, 20-й позиции.
"Интер" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Мартинес, 56 - 3:0, Джеко, 64 - 4:0, Джеко, 69 - 5:0
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 62), Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Гозенс, 62), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Видаль, 62), Барелла, Джеко (Корреа, 75), Мартинес.
"Салернитана": Сепе, Маццокки (Оби, 71), Фасио, Дрэгушин, Раньери, Кастанос (Руджери, 83), Кулибали, Эдерсон (Радованович, 71), Верди (Дзортеа, 60), Джурич, Муссе (Перотти, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17