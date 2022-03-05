"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

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"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Салернитану" со счетом 5:0.

Победу миланскому клубу принесли хет-трик Лаутаро Мартинеса и дубль Эдина Джеко.

"Интер", набрав 58 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 15 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Интер" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Мартинес, 56 - 3:0, Джеко, 64 - 4:0, Джеко, 69 - 5:0

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 62), Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Гозенс, 62), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Видаль, 62), Барелла, Джеко (Корреа, 75), Мартинес.

"Салернитана": Сепе, Маццокки (Оби, 71), Фасио, Дрэгушин, Раньери, Кастанос (Руджери, 83), Кулибали, Эдерсон (Радованович, 71), Верди (Дзортеа, 60), Джурич, Муссе (Перотти, 60).

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