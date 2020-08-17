"Интер" уничтожил "Шахтер" и вышел в финал Лиги Европы
В полуфинальном матче Лиги Европы миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтер" и завоевал путевку в финал. Победу итальянскому клубу принесли дубли Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку, а также гол Данило Д′Амброзио.
В финале "Интер" сыграет с испанской "Севильей". Решающий поединок состоится 21 августа.
"Интер" Италия – "Шахтер" Украина - 5:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 19 - 1:0, Д`Амброзио, 64 - 2:0, Мартинес, 74 - 3:0, Лукаку, 78 - 4:0, Лукаку, 83 - 5:0
"Интер": Ханданович, Янг (Бираги, 66), Бастони, Годин, Д`Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, де Врей, Лукаку, Мартинес.
"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антонио, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 59), Мораес.
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