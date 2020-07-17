"Интер" уничтожил СПАЛ в матче Серии А

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде разгромил СПАЛ со счетом 4:0. Победу миланцам принесли голы Антонио Кандревы, Кристиано Бираги, Алексиса Санчеса и Роберто Гальярдини.

Благодаря победе "Интер" вышел на второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего "Ювентуса" на шесть очков.

СПАЛ Феррара – "Интер" Милан - 0:4 (0:1)

Голы: Кандрева, 37 - 0:1, Бираги, 55 - 0:2, Санчес, 60 - 0:3, Гальярдини, 74 - 0:4

"Интер": Ханданович, Раноккия, Бастони (Д`Амброзио, 63), Шкриньяр, Бираги (Янг, 63), Гальярдини (Валеро, 74), Кандрева (Эспозито, 79), Эриксен, Брозович, Санчес (Пирола, 79), Мартинес.

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