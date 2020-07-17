"Интер" уничтожил СПАЛ в матче Серии А

Теги интер миланспал

"Интер" уничтожил СПАЛ в матче Серии А

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде разгромил СПАЛ со счетом 4:0. Победу миланцам принесли голы Антонио Кандревы, Кристиано Бираги, Алексиса Санчеса и Роберто Гальярдини.

Благодаря победе "Интер" вышел на второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего "Ювентуса" на шесть очков.

СПАЛ Феррара – "Интер" Милан - 0:4 (0:1)
Голы: Кандрева, 37 - 0:1, Бираги, 55 - 0:2, Санчес, 60 - 0:3, Гальярдини, 74 - 0:4

"Интер": Ханданович, Раноккия, Бастони (Д`Амброзио, 63), Шкриньяр, Бираги (Янг, 63), Гальярдини (Валеро, 74), Кандрева (Эспозито, 79), Эриксен, Брозович, Санчес (Пирола, 79), Мартинес.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" цену на Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов