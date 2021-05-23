"Интер" уничтожил "Удинезе" в последнем туре Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура Серии А "Интер" на своем поле разгромил "Удинезе" со счетом 5:1.
"Интер" – "Удинезе" - 5:1 (2:0, 3:1)
Голы: 1:0 – 8 Янг, 2:0 – 44 Эриксен, 3:0 – 55, пенальти Мартинес, 4:0 – 64 Перишич, 5:0 – 71 Лукаку, 5:1 – 79, пенальти Перейра.
"Интер" – Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).
"Удинезе" – Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17