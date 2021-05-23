"Интер" уничтожил "Удинезе" в последнем туре Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура Серии А "Интер" на своем поле разгромил "Удинезе" со счетом 5:1.

"Интер" – "Удинезе" - 5:1 (2:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 8 Янг, 2:0 – 44 Эриксен, 3:0 – 55, пенальти Мартинес, 4:0 – 64 Перишич, 5:0 – 71 Лукаку, 5:1 – 79, пенальти Перейра.

"Интер" – Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).

"Удинезе" – Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).

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