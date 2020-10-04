"Интер" упустил победу над "Лацио"

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"Интер" упустил победу над "Лацио"

В матче 3-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" сыграл вничью с миланским "Интером" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Лаутаро Мартинес, но во второй половине равновесие восстановил Сергей Милинкович-Савич. Стоит отметить, что "Лацио" доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Чиро Иммобиле.

"Лацио" Рим - "Интер" Милан - 1:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 30 - 0:1, Милинкович-Савич, 55 - 1:1

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Баштуш, 16; Пароло, 46), Габаррон, Лаццари, Лейва, Марушич (Фарес, 35), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле.

"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакими, Барелла, Гальярдини (Сенси, 67), Перишич (Янг, 67), Видаль, Лукаку, Мартинес.

Удаление: Иммобиле (69).

"Беневенто" – "Болонья" - 1:0 (0:0)
Гол: Лападула, 66 - 1:0.

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