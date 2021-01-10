"Интер" упустил победу над "Ромой" в матче Серии А
В матче 17-го тура чемпионата Италии римская "Рома" и миланский "Интер" сыграли вничью со счетом 2:2. В первом тайме счет открыл Лоренцо Пеллегрини, но во второй половине гостей вывели вперед Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими. В концовке "Рому" от поражения спас Джанлука Манчини.
"Интер", набрав 37 очков, остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 34 очками по-прежнему занимает третью позицию.
"Рома" Рим – "Интер" Милан - 2:2 (1:0)
Голы: Пеллегрини, 17 - 1:0, Шкриньяр, 56 - 1:1, Хакими, 63 - 1:2, Манчини, 86 - 2:2
"Рома": Лопес, Спинаццола (Бруно Перес, 73), Манчини, Смоллинг, Карсдорп, Пеллегрини, Вильяр, Мхитарян, Верету (Кристанте, 79), Рожер, Джеко.
"Интер": Ханданович, Дармиан (Янг, 34), де Врей, Бастони, Хакими (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 82), Шкриньяр, Мартинес (Перишич, 77), Лукаку.
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Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17