"Интер" упустил победу над "Ромой" в матче Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии римская "Рома" и миланский "Интер" сыграли вничью со счетом 2:2. В первом тайме счет открыл Лоренцо Пеллегрини, но во второй половине гостей вывели вперед Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими. В концовке "Рому" от поражения спас Джанлука Манчини.

"Интер", набрав 37 очков, остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 34 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Рома" Рим – "Интер" Милан - 2:2 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 17 - 1:0, Шкриньяр, 56 - 1:1, Хакими, 63 - 1:2, Манчини, 86 - 2:2

"Рома": Лопес, Спинаццола (Бруно Перес, 73), Манчини, Смоллинг, Карсдорп, Пеллегрини, Вильяр, Мхитарян, Верету (Кристанте, 79), Рожер, Джеко.

"Интер": Ханданович, Дармиан (Янг, 34), де Врей, Бастони, Хакими (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 82), Шкриньяр, Мартинес (Перишич, 77), Лукаку.

Не пропустите: "Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru