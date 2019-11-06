"Интер" упустил преимущество в 2 мяча в Дортмунде и доказал, что для топ-уровня нужно еще много работать: разбираем центральный матч 4 тура группового этапа ЛЧ

"Интер" с первых секунд показал, что собирается играть против "Боруссии" максимально жестко и плотно, что вылилось в желтую карточку Бираги уже на 40-й секунде. Дортмундцы оказались не готовы к агрессивному прессингу и "тотальной закрытости" миланцев у своих ворот, а на 5-й минуте встречи они еще и гол пропустили. Все получилось очень просто: Мартинес зацепился за обычный вынос от защитников, отклеился от Аканджи в центре, убежал от Хуммельса по правому флангу, ворвался в штрафную и расстрелял ворота – 0:1! "Боруссия" долго не могла пройти центральный оборонительный блок гостей, однако неплохо действовала через фланги. Практически все атаки хозяев так или иначе были связаны с включениями Хакими или Шульца и их передачами – например, на 12-й минуте, когда Гётце в штрафной сбросил прострел Ашрафа под удар Брандту. Юлиан не смог обработать мяч, потеряв его. Постепенно игра начала раскрываться. Первой начала обострять "Боруссия", которая потеряла шикарную возможность для взятия ворот на 18-й минуте, когда Гётце получил передачу от Хакими и из центра штрафной вторым касанием мощно пробил по воротам – Ханданович спас "Интер". В следующей же атаке с угла штрафной стрелял Брандт (выше ворот), а "нерадзурри" ответили выходом Лукаку один на один с Бюрки и ударом в штангу – впрочем, у Ромелу заметили небольшой офсайд.

Кроме того, на 20-х минутах команды провели ряд неплохих моментов без нормального завершения. Самый яркий из них произошел на 29-й минуте: Лукаку зацепился за подачу с углового и получил возможность пробить по воротам, однако вместо этого решил убрать с пути Аканджи; это удалось, но удар бельгийца успел заблокировать Вайгль. После этого "Боруссия" и "Интер" долгое время боролись в центре поля, а единственным опасным эпизодом на 30-х минутах стал прорыв Азара на линию штрафной с ударом в руки Хандановича. В общем, "Боруссия" неплохо работала в центре поля, а "Интер" классно защищался в последней трети и опасно контратаковал. В конце концов, контрвыпад на 40-й минуте стал голевым: Брозович прорвался по левому флангу и отдал передачу на Мартинеса, тот выполнил диагональ на правый фланг Кандреве, а Антонио прострелил на линию штрафной под удар Весино – Матиас пробил точно под дальнюю штангу. 0:2!

Дортмунд вполне мог отыграться еще до перерыва. На 44-й минуте Ханданович спас после удара Санчо с близкой дистанции, на 45-й Витсель выстрелил с дальней дистанции (рядом со стойкой), а еще через минуту Азар оказался прямо перед голкипером на правом краю штрафной, но не смог переиграть его в ближнем бою! В конце концов, первый тайм завершился при комфортном преимуществе "Интера". Сразу после перерыва "Боруссия" агрессивно накрыла гостей высоким прессингом, загнав миланцев в их штрафную. Организовав несколько острых подходов, "шмели" забили гол на 51-й минуте: хозяева раскатали быструю контратаку после ошибки Мартинеса и завершили ее прострелом Гётце с правого фланга на линию вратарской, откуда Хакими пробил под дальнюю штангу – 1:2! "Интер" жестко колыхнуло. Дортмундцы начали создавать момент за моментом: на 53-й Брандт метров с 20-ти выстрелил выше ворот, на 54-й Санчо пробил с правого края штрафной (Ханданович парировал), а на 56-й Брандт сбросил подачу Хакими на дальнюю штангу – Витселю для замыкания не хватило считанных сантиметров! Миланцы ответили дальним ударом Брозовича в руки Бюрки, а в ответ получили врывание Азара на левый край штрафной с выстрелом под ближнюю штангу – Ханданович спас. Через минуту Брандт переиграл Година на левом краю штрафной и покатил вдоль вратарской на Гётце, однако Марио не попал по мячу! В следующей же атаке Хакими сместился с правого фланга и пробил в дальний угол – неточно. Гол явно назревал, но дортмундцам постоянно чего-то не хватало. Люсьен Фавр на 63-й минуте решил выпустить на поле Алькасера, а тот первым же касанием помог сравнять счет, обыгравшись на левом фланге с Брандтом. Юлиан ворвался на край штрафной и с острого угла пробил в дальний угол – 2:2!

Антонио Конте попытался освежить игру "Интера" и заодно сбить атакующий темп дортмундцев тремя заменами. Казалось, что идея работает: на 70-х минутах произошло большое количество мелких пауз. Кроме того, врачи долго оказывали помощь Политано. Впрочем, как только его временно вывели за пределы поля, "Боруссия" забила третий гол: на 77-й минуте Хакими обыгрался в стеночку с Санчо и с правого края штрафной пробил мимо Хандановича – 3:2! Завершение поединка прошло довольно спокойно. У "Интера" впереди ничего не удавалось: команда сбивалась на кроссы (которых было не так и много) или пыталась решить эпизод за счет индивидуального мастерства, как, например, на 84-й минуте, когда Мартинес врывался в штрафную, попытался переиграть один-в-один Хуммельса, но тот не повелся на его дриблинг. Лучшим эпизодом гостей стала интересная комбинация с ударом Сенси с линии штрафной, однако Бюрки уверенно поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу "Боруссии". Таким образом, дортмундцы набрали 7 очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице группы "F". "Интер", имея в активе всего 4 зачетных балла, опустился на третью строчку.

"Интер" неплох, но он еще не готов к плей-офф Лиги Чемпионов

После матча Антонио Конте заявил о своей ярости из-за ошибок в кадровом комплектовании команды накануне сезона, из-за которых "нерадзурри" не выдерживают физических нагрузок. Это довольно странное заявление, ведь наибольшее количество минут в составе "Интера" провели 24-летний Шкриньяр, 26-летний Лукаку, 27-летний Де Врей, 26-летний Брозович и 22-летние Мартинес с Бареллой – эти футболисты действительно выступают без замен, но разве они не в лучшем возрасте для игры на пределе? Можно вспомнить также и о возрастных Године с Кандревой, которые выходили в основе в большинстве матчей, но вряд ли проблемы с выносливостью могут появиться на третьем месяце осени. Их и не было, о чем заявил Лаутаро: "Дело не в физических кондициях. В первую очередь, сказались нехватка концентрации и спад в интенсивности", – резюмировал нападающий после матча. Летом Конте требовал третьего форварда и атакующего полузащитника, однако "Боруссия" вообще играла без чистого нападающего – и справилась. Атаки дона Антонио на руководство можно объяснить только обычными клубными играми на предмет увеличения трансферного бюджета под зимнее окно. Проблема "Интера" в Дортмунде и осенью в целом значительно шире. "Интер" выглядит командой, к которой легко подобрать ключ. Миланцы играют по одной схеме и держатся примерно одной и той же идеи – высокий прессинг в центральной зоне, длинное построение билд-апа через растяжение и большое количество сложных согласованных перемещений, а также прочный блок в центре защиты. Антонио Конте достаточно эффективно строит эту игру, однако есть проблема: она очень зависима от исполнителей, а также от того, как пойдет игра в целом. В принципе, это в духе итальянских тренеров, которых в первую очередь учат реагировать на события на поле. Со всеми этими факторами у "Интера" не сложилось в Дортмунде.

В первую очередь, в глаза бросалась шикарная работа двух опорников "Боруссии" – Витселя и Вайгля. Оба спускались к собственным защитникам, помогая разбивать прессинг и вытаскивая за собой центрхавов. Как правило, миланцы до перерыва все равно контролировали варианты для передач, однако в некоторых случаях Аксель и Юлиан получали широкие зоны для развития атаки в первой фазе. Аналогичная картина наблюдалась и на чужой половине – опорники часто были открытыми для паса, при этом располагаясь настолько грамотно, что перехват казался некритичным. Помогала также и высокая линия обороны, хотя именно из-за нее "Боруссия" пропустила гол. "Боруссия" действовала компактно и контролировала движение мяча – пусть и под давлением. "Интер" же главным условием для построения своих атак видит освобождение зон в центре, однако у миланцев этого не получалось. Они долгое время качественно работали на разрушение, однако оставались без инициативы. Не имея пространства, "Интер" практически ничего не создавал еще до перерыва. Первый гол был простой случайностью, умноженной на индивидуальный класс, а второй стал едва ли не единственным случаем, когда за центрхавов гостей не уследили. О количестве острых моментов "Интера" во втором тайме говорить не приходится. Миланцы приехали играть от ошибок соперника, однако тот действовал слишком качественно. "Боруссия" уже с 10-х минут поединка раскрыла свое главное оружие – невероятные перегрузки флангов и полуфлангов атакующей четверкой + фулбэком. Вместе с фактором контроля движения мяча это заставляло "Интер" втискиваться в одну-две зоны поближе к воротам, освобождало пространство и еще больше оставляло миланцев в статусе команды, которая только реагирует. Во втором тайме "Боруссия" просто добавила в интенсивности, но забивать немцы могли еще в первом. В целом же, Брандт, Санчо, Гётце и Азар суммарно отдали аж 14 передач под удар, а еще три на счету Хакими.

Антонио Конте так и не придумал, как разбить давление дортмундцев, а его замены не сработали. Так было и с "Барселоной", и с "Ювентусом" – соперники захватывали инициативу в центре поля, а "Интер" не знал, как на это ответить. Разница заключалась лишь в методах, но их общий принцип контроля движения мяча в ключевой зоне сохранялся. Миланцы же долго и неэффективно реагировали на ходы своих визави, но в Конте не такой уж и широкий выбор исполнителей. Ему явно не хватает топового Сенси, который не травмируется и шикарно работает между линиями; не хватает вариативности впереди и на флангах. "Интер" готов создавать проблемы любому, но заметно, что проект Конте только в начале пути. Сейчас даже "Боруссия" со своими недостатками в позиционном наступлении отбирает у "Интера" центр поля или, как минимум, не проигрывает его. Вальверде, традиционно слабый при организации преодоления прессинга, двумя заменами перевернул ход неудачного для себя матча против Конте – и даже "Славия" смогла уверенно отобрать очки на "Джузеппе Меацца". Безусловно, вторая команда Серии "А" движется в правильном направлении, однако для топ-матчей "Интера" действительно не хватает веса.

Развязка группы "F" еще впереди

Встреча имела важное значение в вопросе распределения мест в группе. "Интер" и "Боруссия" к битве на "Вестфаленштадионе" имели равное количество очков, а теперь у дортмундцев преимущество в три зачетных балла – не так много, когда впереди матчи против "Барсы" (на "Камп Ноу") и "Славии" (дома). Проблема миланцев заключается в том, что те же соперники ждут и их. Делать прогноз относительно победителей этой группы сейчас просто нереально, ведь все команды способны отобрать очки друг у друга. Теоретически, в следующем туре "Интер" может переиграть Славию и благодаря поражению "Боруссии" на "Камп Ноу" вернуть вторую позицию из-за лучшего показателя голов в личных встречах, однако дальше нужно бить "Барселону" – впрочем, "блаугранас" после победы над "Дортмундом" смогут расслабиться. И на выезде каталонцы никакие. Если же "Боруссия" получит хотя бы очко в следующем туре, то дальше "Интер" будет зависеть не только от себя, но и от "Славии". Боруссия уверенно била чехов в Праге, поэтому дома "шмели" будут безусловным фаворитом. Так или иначе, можно говорить о том, что матч против "Барселоны" для дортмундцев не менее важный, чем против "Интера". До плей-офф еще очень далеко, но первый серьезный шаг уже был сделан – теперь нужен второй.