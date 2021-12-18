"Интер" установил клубный рекорд по голам за год в чемпионате

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" показал историческую результативность в 2021 году.

Действующие чемпионы Италии забили уже 103 мяча в Серии А в этом календарном году. Этот показатель является рекордным для "нерадзурри" за всю историю существования клуба. В 1950 году миланский клуб сумел достичь отметки в 99 забитых голов в национальном чемпионате.

Сотым для "Интера" стал гол, который забил голландский защитник Дензел Думфрис в игре 18-го тура Серии А против "Салернитаны", который подопечные Симоне Индзаги проводили на выезде и который они выиграл со счетом 5:0.

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