"Интер" установил новый клубный рекорд

Теги серия аинтер милан

"Интер" установил новый клубный рекордФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В 35-м туре Серии А "Интер" на своем поле разгромил "Сампдорию" со счетом 5:1, эта победа стала для подопечных Антонио Конте 14-й подряд на своем поле. Это рекордная серия для клуба.

В последний раз дома "Интер" терял очки 31-го октября прошлого года в матче "Пармой".

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