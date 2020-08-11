"Интер" установил рекорд Лиги Европы

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"Интер" установил рекорд Лиги Европы

Миланский "Интер" благодаря победе над "Байером" (2:1) переписал историю Лиги Европы.

"Нерадзурри" в восьмой раз в истории вышли в полуфинал второго по значимости еврокубка. Это новый рекорд турнира.

Стоит отметить, что до 2009 года Лига Европы называлась Кубком УЕФА.

В этом сезоне в полуфинале ЛЕ "Интер" сразится с победителем пары "Шахтёр" - "Базель".

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