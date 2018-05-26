"Интер" установил внушительную сумму отступных за Мартинеса

"Интер" установил внушительную сумму отступных за нападающего Лаутаро Мартинеса, который в шаге от перехода в миланский клуб.

Как сообщает Football Italia, клаусула в контракте аргентинского бомбардира составит 111 миллионов евро.

Стоит отметить, что это на один миллион больше по сравнению с отступными ведущего форварда "нерадзурри" Мауро Икарди.

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