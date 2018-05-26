"Интер" установил внушительную сумму отступных за Мартинеса
"Интер" установил внушительную сумму отступных за нападающего Лаутаро Мартинеса, который в шаге от перехода в миланский клуб.
Как сообщает Football Italia, клаусула в контракте аргентинского бомбардира составит 111 миллионов евро.
Стоит отметить, что это на один миллион больше по сравнению с отступными ведущего форварда "нерадзурри" Мауро Икарди.
Не пропустите: Лаутаро Мартинес прокомментировал скорый переход в "Интер". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Лента новостей
-
Роналду: "Лига Чемпионов должна быть переименована в Лигу Чемпионов CR7"
-
ЦСКА согласовал подписание лидера атак "Шахтера"
-
Погба назвал полузащитников, которые сильнее его
-
Рамос: "Для Роналду нет лучше места, чем "Реал"
-
Агент Роналду дал комментарий по будущему своего клиента
-
Геркус: "Реал" - короли нашей футбольной вселенной"
-
2
Салах не сыграет на Чемпионате Мира
-
Модрич: "Не думаю, что в будущем кто-то повторит это достижение"
-
В борьбе за Бэйла появился фаворит
-
Данни назвал идеального кандидата на должность наставника "Зенита"
-
Райола предложил "Ливерпулю" услуги нового вратаря
-
Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса
-
Иско рассматривает вариант с уходом из "Реала"
-
РФС показал, как сборная России смотрела финал Лиги Чемпионов
-
Бэйл: "Нужно обсудить мое будущее с агентом"
-
Клопп спел после поражения в финале Лиги Чемпионов
-
Чемпионат Мира в России станет рекордным для "Барселоны"
-
Зидан обошел по количеству выигранных кубков чемпионов Фергюсона, Моуринью и Гвардиола
-
Бушманов: "Финал Лиги Чемпионов удался на славу, победа "Реала" - закономерна"
-
За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21