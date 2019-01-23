"Интер" увеличит отступные в контракте Икарди: названа сумма

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"Интер" увеличит отступные в контракте Икарди: названа сумма

Миланский "Интер" в ближайшее время продлит контракт с аргентинским нападающим Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, по условиям нового соглашения зарплата форварда вырастет до семи миллионов евро в год. Кроме того, отступные будут увеличены до 180 миллионов евро. Эта опция будет действительна с 15 июля и только для иностранных клубов.

25-летний Икарди в нынешнем сезоне провел за "Интер" 24 матча во всех турнирах и забил 14 голов. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

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