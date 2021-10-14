"Интер" уверен в продлении Брозовича
Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен
Миланский "Интер" планирует провести переговоры о новом контракт с Иваном Брозовичем, который является отцом и представителем хорватского хавбека Марцело Брозовича.
Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" испытывают уверенность в том, что соглашение с футболистом будет рассчитано до 2025 года.
По информации источника, ранее "Интер" делал Брозовичу предложение об окладе в размере 4,5 миллионов евро в год без учета бонусов, однако хорват намерен получать не менее 5,5-6 миллионов евро за сезон
Также не пропустите: Почеттино высказался о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"
-
Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы
-
Бартомеу опубликовал данные о реальном финансовом положении "Барселоны"
Лента новостей
-
Карпин рассказал о режиме питания и восстановления в сборной России
-
Почеттино высказался о тратах ПСЖ
-
Малафеев имел возможность перейти в "Вильярреал"
-
"Интер" уверен в продлении Брозовича
-
Капитан сборной Дании высказался об отсутствии Эриксена
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе
-
Вернер высказался о критике в свой адрес
-
Карпин высказался о задачах на ЧМ-2022
-
Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатно
-
Руй Витория рассказал, как часто общается с Федуном
-
Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд
-
Феликс заявил, что достигнет уровня Мбаппе и Холанда
-
Почеттино рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч"
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Милитао рискует пропустить Эль Класико
-
Президент "Баварии" отрицает интерес к Холанду
-
Карпин: "Лучше бы Миранчук играл не в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне"
-
Креспо покинул пост тренера "Сан-Паулу"
-
"Монако" назвал стоимость Тчуамени
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17