"Интер" уверен в продлении Брозовича

Теги интер миланмарцело брозович

"Интер" уверен в продлении БрозовичаФото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" планирует провести переговоры о новом контракт с Иваном Брозовичем, который является отцом и представителем хорватского хавбека Марцело Брозовича.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" испытывают уверенность в том, что соглашение с футболистом будет рассчитано до 2025 года.

По информации источника, ранее "Интер" делал Брозовичу предложение об окладе в размере 4,5 миллионов евро в год без учета бонусов, однако хорват намерен получать не менее 5,5-6 миллионов евро за сезон

Также не пропустите: Почеттино высказался о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов