"Интер" уверен в продлении Брозовича

Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" планирует провести переговоры о новом контракт с Иваном Брозовичем, который является отцом и представителем хорватского хавбека Марцело Брозовича.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" испытывают уверенность в том, что соглашение с футболистом будет рассчитано до 2025 года.

По информации источника, ранее "Интер" делал Брозовичу предложение об окладе в размере 4,5 миллионов евро в год без учета бонусов, однако хорват намерен получать не менее 5,5-6 миллионов евро за сезон

Также не пропустите: Почеттино высказался о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru