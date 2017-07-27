"Интер" уверенно одолел "Баварию" в последнем матче мюнхенцев на Международном кубке чемпионов

Прощальный матч на проходящем в эти дни Международном кубке чемпионов мюнхенская "Бавария" проводила против миланского "Интера". Команда Карло Анчелотти не лучшим образом выглядела в предыдущих трех встречах, поэтому чемпион Германии хотел на мажорной ноте завершить турнир. Однако и "Интер", вкусив сладость победы в поединке против "Лиона", был настроен побороться за очки.

Первый по-настоящему опасный момент создали немцы. На 7-й минуте Рибери слева проник в штрафную, пробросив мяч мимо игроков соперника, и стрельнул на силу в ближнюю девятку – Ханданович спас команду. Ответ миланского клуба последовал незамедлительно. После стремительной атаки Кандрева с правого фланга выполнил навесную передачу и Эдер, сыграв на опережение, ударом головы открыл счет – 0:1.

"Бавария" тут же завладела территориальным преимуществом, однако близко подойти к воротам Хандановича мюнхенцам не удавалось. Удары издали от Рафиньи и Комана яркое тому подтверждение. И лишь однажды Левандовскому удалось пробить головой из пределов штрафной, но мяч полетел много мимо.

"Интер" же был верен себе. Команда грамотно оборонялась, а при возможности выбегала к воротам Ульрайха. Так было и на 30-й минуте. Перишич с левого угла поля на скорости навесил к линии вратарской, и Эдер без помех головой пробил с семи метров под опорную ногу голкиперу "Баварии" – 0:2.

Почти сразу же мюнхенцы лишились Рибери, которого партнеры по команде увели с поля под руки. На 36-й минуте немецкий клуб заработал перспективный штрафной, который исполнил Хамес. Однако Ханданович сыграл на выходе выше всяких похвал, не позволив Левандовски и его партнерам замкнуть навес.

В концовке тайма "Интеру" едва не удалась третья результативная контратака. Снова головой пробивал Эдер, но на этот раз угодил в Хуммельса.

В перерыве Карло Анчелотти пошел ва-банк, выпустив вместо защитников ряд игроков атакующей линии. Наставник "Баварии" очень хотел переломить ход матча, но вот игра у его подопечных по-прежнему не шла. За всю вторую половину встречи Ханданович лишь раз вступил в игру по-настоящему. На 79-й минуте Мюллер простреливал в штрафную, а Миранда срезал мяч в собственные ворота. Мяч летел в девятку, но голкипер "Интера" спас свою команду. Все остальное время "Бавария" владела мячом, нагнетала у ворот "нерадзурри", но до реальных моментов дело не доходило.

Подопечные Лучано Спалетти по счету отыграли во втором тайме, не позволив сопернику вернуть интригу в матче. Впереди у "Интера" поединок против "Челси", а вот "Бавария" бесславно покидает Международный кубок чемпионов.

"Бавария" – "Интер" – 0:2

Голы: Эдер, 8 – 0:1. Эдер, 30 – 0:2.

"Бавария": Ульрайх (Хоффман, 69), Алаба, Хуммельс (Мартинес, 46), Толиссо (Саншеш, 46), Рафинья (Фридль, 46), Дорш, Гетце, Рибери (Пантович, 33), Левандовски (Винцхаймер, 69), Хамес (Мюллер, 46), Коман.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Вальетти, 88), Миранда (Мурильо, 84), Д’Амброзио (Ансальди, 84), Перишич (Пинамонти, 84), Кандрева (Биабиани, 65), Борха (Брозович, 66), Кондогбиа, Жоау Мариу (Гальярдини, 66), Эдер (Габриэл, 50).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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