"Интер" уверенно одолел "Баварию" в последнем матче мюнхенцев на Международном кубке чемпионов
Прощальный матч на проходящем в эти дни Международном кубке чемпионов мюнхенская "Бавария" проводила против миланского "Интера". Команда Карло Анчелотти не лучшим образом выглядела в предыдущих трех встречах, поэтому чемпион Германии хотел на мажорной ноте завершить турнир. Однако и "Интер", вкусив сладость победы в поединке против "Лиона", был настроен побороться за очки.
Первый по-настоящему опасный момент создали немцы. На 7-й минуте Рибери слева проник в штрафную, пробросив мяч мимо игроков соперника, и стрельнул на силу в ближнюю девятку – Ханданович спас команду. Ответ миланского клуба последовал незамедлительно. После стремительной атаки Кандрева с правого фланга выполнил навесную передачу и Эдер, сыграв на опережение, ударом головы открыл счет – 0:1.
"Бавария" тут же завладела территориальным преимуществом, однако близко подойти к воротам Хандановича мюнхенцам не удавалось. Удары издали от Рафиньи и Комана яркое тому подтверждение. И лишь однажды Левандовскому удалось пробить головой из пределов штрафной, но мяч полетел много мимо.
"Интер" же был верен себе. Команда грамотно оборонялась, а при возможности выбегала к воротам Ульрайха. Так было и на 30-й минуте. Перишич с левого угла поля на скорости навесил к линии вратарской, и Эдер без помех головой пробил с семи метров под опорную ногу голкиперу "Баварии" – 0:2.
Почти сразу же мюнхенцы лишились Рибери, которого партнеры по команде увели с поля под руки. На 36-й минуте немецкий клуб заработал перспективный штрафной, который исполнил Хамес. Однако Ханданович сыграл на выходе выше всяких похвал, не позволив Левандовски и его партнерам замкнуть навес.
В концовке тайма "Интеру" едва не удалась третья результативная контратака. Снова головой пробивал Эдер, но на этот раз угодил в Хуммельса.
В перерыве Карло Анчелотти пошел ва-банк, выпустив вместо защитников ряд игроков атакующей линии. Наставник "Баварии" очень хотел переломить ход матча, но вот игра у его подопечных по-прежнему не шла. За всю вторую половину встречи Ханданович лишь раз вступил в игру по-настоящему. На 79-й минуте Мюллер простреливал в штрафную, а Миранда срезал мяч в собственные ворота. Мяч летел в девятку, но голкипер "Интера" спас свою команду. Все остальное время "Бавария" владела мячом, нагнетала у ворот "нерадзурри", но до реальных моментов дело не доходило.
Подопечные Лучано Спалетти по счету отыграли во втором тайме, не позволив сопернику вернуть интригу в матче. Впереди у "Интера" поединок против "Челси", а вот "Бавария" бесславно покидает Международный кубок чемпионов.
"Бавария" – "Интер" – 0:2
Голы: Эдер, 8 – 0:1. Эдер, 30 – 0:2.
"Бавария": Ульрайх (Хоффман, 69), Алаба, Хуммельс (Мартинес, 46), Толиссо (Саншеш, 46), Рафинья (Фридль, 46), Дорш, Гетце, Рибери (Пантович, 33), Левандовски (Винцхаймер, 69), Хамес (Мюллер, 46), Коман.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Вальетти, 88), Миранда (Мурильо, 84), Д’Амброзио (Ансальди, 84), Перишич (Пинамонти, 84), Кандрева (Биабиани, 65), Борха (Брозович, 66), Кондогбиа, Жоау Мариу (Гальярдини, 66), Эдер (Габриэл, 50).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Бавария" – "Интер" – 0:2 (обзор)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25