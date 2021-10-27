"Интер" уверенно победил "Эмполи" в Серии А

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"Интер" уверенно победил "Эмполи" в Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Эмполи" со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Данило Д′Амброзио и Федерико Димарко.

"Интер", набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 12 очками остался на 12-й позиции.

"Эмполи" – "Интер" - 0:2 (0:1)
Голы: Д`Амброзио, 34 - 0:1, Димарко, 66 - 0:2

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей (Коларов, 80), Д`Амброзио, Бастони, Димарко, Брозович (Весино, 72), Гальярдини (Сенси, 84), Барелла, Санчес (Корреа, 72), Мартинес (Джеко, 84).

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