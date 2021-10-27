"Интер" уверенно победил "Эмполи" в Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Эмполи" со счетом 2:0.
Победу миланскому клубу принесли голы Данило Д′Амброзио и Федерико Димарко.
"Интер", набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 12 очками остался на 12-й позиции.
"Эмполи" – "Интер" - 0:2 (0:1)
Голы: Д`Амброзио, 34 - 0:1, Димарко, 66 - 0:2
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей (Коларов, 80), Д`Амброзио, Бастони, Димарко, Брозович (Весино, 72), Гальярдини (Сенси, 84), Барелла, Санчес (Корреа, 72), Мартинес (Джеко, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17