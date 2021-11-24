"Интер" уверенно победил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов

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"Интер" уверенно победил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.

Победу итальянскому клубу принес дубль Эдина Джеко.

"Интер", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы D. "Шахтер" с одним очком остался на последней, четвертой позиции.

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина - 2:0 (0:0)
Голы: Джеко, 61 - 1:0, Джеко, 67 - 2:0

"Интер": Ханданович, Дармиан (Д`Амброзио, 79), Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 86), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Барелла (Видаль, 78), Джеко, Мартинес (Корреа, 68).

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Соломон, Майкон, Педриньо (Бондаренко, 73), Тете (Марлос, 80), Фернандо Педро (Мудрик, 80).

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