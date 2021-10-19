"Интер" уверенно победил "Шериф" в матче Лиги чемпионов

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"Интер" уверенно победил "Шериф" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" на своем поле обыграл тираспольский "Шериф" со счетом 3:1.

Победу итальянскому клубу принесли голы Эдина Джеко, Артуро Видаля и Стефана де Врея. В составе гостей отличился Себастьян Тилль.

"Интер" Италия – "Шериф" Молдова - 3:1 (1:0)
Голы: Джеко, 34 - 1:0, Тилль, 52 - 1:1, Видаль, 58 - 2:1, де Врей, 67 - 3:1

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 53), Перишич, Видаль (Гальярдини, 75), Брозович, Барелла, Джеко (Санчес, 75), Мартинес.

"Шериф": Челядник, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос, Тилль, Бруно, Аддо (Николов, 75), Траоре, Кастаньеда (Раделич, 46).

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