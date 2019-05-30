"Интер" уволил Спаллетти

Миланский "Интер" в своём официальном твиттере объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.

"Нерадзурри" решили прекратить сотрудничество с 60-летним специалистом, несмотря на то, что его контракт действовал ещё два сезона.

Новым наставником "Интера" с высокой долей вероятности станет Антонио Конте. Ранее сообщалось, что он уже подписал предварительный контракт.

Спаллетти возглавлял "сине-чёрных" с июня 2017 года. В текущем сезоне клуб финишировал на четвёртом месте в Серии А, а в Лиге Чемпионов не смог преодолеть даже групповой этап.

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