"Интер" уволил Спаллетти

1 Теги интер миланлучано спаллеттиантонио конте

"Интер" уволил Спаллетти

Миланский "Интер" в своём официальном твиттере объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.

"Нерадзурри" решили прекратить сотрудничество с 60-летним специалистом, несмотря на то, что его контракт действовал ещё два сезона.

Новым наставником "Интера" с высокой долей вероятности станет Антонио Конте. Ранее сообщалось, что он уже подписал предварительный контракт.

Спаллетти возглавлял "сине-чёрных" с июня 2017 года. В текущем сезоне клуб финишировал на четвёртом месте в Серии А, а в Лиге Чемпионов не смог преодолеть даже групповой этап.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Сколько их уже поменяли после Моура? А толку малая толика. Или они по принципу действуют: Кто ищет, тот всегда найдёт. Вопрос только один: Кого найдут? Конте? Такими темпами Интер скоро превратится в филиал старой склочной пердухи.

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