"Интер" уволил Спаллетти
Миланский "Интер" в своём официальном твиттере объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.
"Нерадзурри" решили прекратить сотрудничество с 60-летним специалистом, несмотря на то, что его контракт действовал ещё два сезона.
Новым наставником "Интера" с высокой долей вероятности станет Антонио Конте. Ранее сообщалось, что он уже подписал предварительный контракт.
Спаллетти возглавлял "сине-чёрных" с июня 2017 года. В текущем сезоне клуб финишировал на четвёртом месте в Серии А, а в Лиге Чемпионов не смог преодолеть даже групповой этап.
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