"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"

В центральном матче 28 тура встречались две миланские команды, два извечных соперника и два соседа по турнирной таблице – "Милан" и "Интер". В первом круге битва этих клубов завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-черных". Единственный гол в той встрече был забит на 90+1 минуте, когда Икарди молчал почти весь матч, но принес своей команде 3 очка фактически последним ударом в игре. Сегодня Икарди не играл за "Интер" в связи с очередным скандалом внутри клуба, но общую позитивную историческую картину для подопечных Спалетти это никак не портило: "Интер" не проигрывает "Милану" (в основное время) уже 6 матчей кряду. Последний раз "красные" огорчали своих известных соперников в январе 2016 года. У "Милана" тоже были свои аргументы. Первый – 5 кряду побед в рамках Серии "А" и третье место в таблице. Второй – форвард Кшиштоф Пёнтек, который забил 8 голов в 8 матчах в старте за "Милан".

Если у Гаттузо и был какой-то особенный план на игру, то он стал неактуальным ровно на третьей минуте матча. Совершенно неожиданно для многих "Интер" быстро взялся за дело и уже в дебюте встречи забил быстрый гол. Политано смог разобраться с Рикардо Родригесом на правом краю чужой штрафной площади и подал на дальнюю штангу, где мяч уже поджидал форвард Лаутаро Мартинес. Аргентинец головой скинул "игровой снаряд" вдоль вратарской, а Матиас Весино, располагающийся по центру, высоко поднял ногу и первым касанием отправил "кожаное ядро" под перекладину – 0:1. Ожидалось, что после пропущенного мяча "Милан" побежит вперед и игра перейдет в очень развеселое русло, но в первом тайме ничего подобного не случилось. Подопечные Гаттузо не имели ни одного внятного момента, если не считать парочку ударов в створ с дальней дистанции, которые не доставили Хандановичу никаких проблем. В свою очередь "Интер" устроил еще несколько пожаров внутри чужой штрафной, самый опасный из которых случился на 31 минуте – Матиас Весино воспользовался прострелом в штрафную и в гордом одиночестве пытался пробить первым касанием с района одиннадцатиметровой отметки, но мяч предательски срезался с ноги и улетел мимо ворот.

Второй тайм противостояния начался с того, что "Интер" сделал весомую заявку на победу. "Милан" все также не мог провести толковую атаку, а подопечные Спалетти выжимали максимум из эпизодов. На 51 минуте розыгрыш углового стал предпосылкой для подачи с правого фланга в исполнении Политано. Внутри штрафной расторопней всех оказался голландский защитник Стефан Де Врей, который выиграл борьбу у Романьоли и головой направил мяч в дальний угол – 0:2.

Однако, заявка висела в воздухе всего лишь 6 минут, пока "россонери" не возродили интригу. Мастер стандартов Хакан Чалханоглу исполнил отличную навесную подачу со штрафного точно на голову Бакайоко, который перевисел в воздухе защитников и послал игровой снаряд под перекладину – 1:2.

Статус-кво был восстановлен на 67 минуте. Самуэль Кастильехо, который только недавно вышел на замену, пытался прервать атаку "Интера" активными действиями в собственной штрафной, но итог получился плачевным. Нога полузащитника встретила ногу Политано и судья назначил пенальти. К игровому снаряду подошел Лаутаро Мартинес и сильным ударом не точно в угол установил новый счет на табло – 1:3. Доннарумма пытался реагировать на мяч, но в итоге не успел сложиться.

Интересно, что "Милан" отыгрался практически сразу, и гол подопечных Гаттузо был очень похож на второй мяч "Интера". Розыгрыш углового на правом краю привел к подачи, которую сами же "сине-черные" превратили в гол. Гальярдини неудачно срезал игровой снаряд в сторону своего вратаря, Ханданович смог среагировать на мяч, но отбил его перед собой, чем и воспользовался Муссакио. Центральный защитник первым касанием сыграл на добивании и снова сократил отставание "красных" до одного гола – 2:3.

На 88 минуте случился забавный и одновременно грубый эпизод, который окончательно притормозил игру и позволили "Интеру" довести матч до победы. Андреа Конти въехал в ногу Лаутаро Мартинесу и был "вознагражден" второй желтой карточкой от судьи, которая на самом деле была первой. Как оказалось, арбитр просто перепутал игроков, так как недавно он давал "горчичник" Сусо. Красный цвет был отменен, но "Милану" это не помогло. Команда проиграла матч и опустилась на 4 место в турнирной таблице, уступив третью строчку как раз "Интеру", который теперь на 2 балла выше своих соседей по городу.

"Милан" – "Интер" – 2:3

Голы: Весино, 3 – 0:1; Де Врей, 51 – 0:2; Бакайоко, 57 – 1:2; Мартинес, 67 (пен.) – 1:3; Мусаккио, 71 – 2:3.

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Муссакио, Романьоли, Родригес (Кутроне, 58) – Бакайоко, Кесье (Конти, 69), Пакета (Кастильехо, 46) – Сусо, Чалханоглу, Пёнтек.

"Интер": Ханданович – Д’Амбросио, Шкриньяр, Де Врей, Асамоа – Брозович (Валеро, 73), Весино (Раноккия, 90+2), Гальярдини – Перишич, Политано (Кандрева, 83), Мартинес.